Meteo, l'equinozio porta con sé cielo sereno e temperature in aumento

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la penisola, con temperature in aumento o invariate. Nubi irregolari solo su Sicilia e Calabria, oltre a banchi di nebbia o nubi basse su zone pianeggianti al nord e settori pre-alpini. I mari calmi ovunque ad eccezione del sud e i venti risulteranno deboli

Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento per l’inizio della primavera. L’inverno lascerà ancora qualche traccia nelle nubi basse o nei banchi di nebbia che copriranno la Pianura Padana, soprattutto al mattino.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Anche sulle regioni del Centro e in Sardegna la pressione è alta. Il cielo sarà, quindi, sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento, venti deboli e mari poco mossi. I valori massimi per quanto riguarda le temperature si raggiungeranno a Roma, Perugia, Firenze e Cagliari e saranno compresi tra i 18 e i 21 gradi.