Genova, incendio al porto di Prà: 8 barche distrutte. VIDEO

Alcune barche sono state avvolte dalle fiamme, divampate la scorsa notte, poco dopo le 3, su un pontile di rimessaggio a Genova Multedo, nel porto di Pra'. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il violento rogo con due squadre, due autobotti per la riserva d'acqua, la motonave della sede portuale di Calata Gadda.

Le indagini

I sommozzatori hanno poi messo in salvo le barche vicine a quelle già a fuoco, allontanandole, mentre il personale ha attaccato l'incendio con due linee d'acqua distinte. In totale sono rimaste coinvolte otto barche, alcune sono affondate. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.