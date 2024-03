Allarme bomba al Ministero della Cultura: evacuati i dipendenti

Tutti i presenti nell'edificio si sono riversati in strada per permettere le operazioni di bonifica da parte delle forze dell'ordine

Il ministero della Cultura è stato evacuato per un allarme bomba. Tutti i presenti nell'edificio si sono riversati in strada per permettere le operazioni di bonifica da parte delle forze dell'ordine. C'è stata una telefonata in cui veniva denunciata la presenza di un ordigno, e subito dopo c'è stata l'evacuazione. I lavori, in assenza del ministro Gennaro Sangiuliano, impegnato altrove, sono stati coordinati dal sottosegretario Gianmarco Mazzi, che stava coordinando anche "Verso il primo codice dello spettacolo". ''Sono attesi a momenti etoile della danza come Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e molti altri. Speriamo di poter riprendere al più presto i lavori'', ha spiegato Mazzi all'ANSA.