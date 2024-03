Modena, spunta nuovo video sul carabiniere che picchiò un fermato

Nel nuovo filmato, probabilmente precedente a quello diffuso il 13 marzo, si vede il militare prendere a schiaffi un altro uomo durante le fasi di un arresto ascolta articolo

Un altro video potrebbe complicare la posizione del carabiniere trasferito con un collega a incarichi non operativi e indagato dopo che un filmato lo aveva immortalato mentre colpiva con dei pugni un 23enne guineano durante un arresto in largo Garibaldi, a Modena. Il nuovo video mostra un uomo mentre viene colpito con uno schiaffo da un carabiniere prima di salire nell'auto di servizio per essere condotto in caserma. Il militare sembra essere lo stesso individuato in un filmato precedente del 13 marzo, dove era stato ripreso mentre colpiva il 23enne in circostanze simili.

Un frame del nuovo video sul carabiniere di Modena: evidenziato il momento della violenza - ©Ansa

Carabinieri: "Avviato rigoroso esame responsabilità militare" Come il primo, anche questo secondo episodio è stato condiviso sul gruppo 'Welcome to Favelas'. Non è chiaro quando siano stati registrati i video. In seguito all'episodio del 13 marzo, il carabiniere e il suo collega sono stati trasferiti , e l'Arma e la Procura hanno avviato accertamenti sui video che documentano parti degli interventi. Dopo la pubblicazione del nuovo filmato, il Comando generale dei carabinieri conferma che "nei confronti del militare è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari". Della vicenda l'Arma ha fatto sapere di esserne venuta a conoscenza "solo ora" e il video risale ad un anno fa. "Anche in questo caso - prosegue l'Arma - appena avuta conoscenza del video, è stato trasmesso con tempestività all'autorità giudiziaria". Il Comando ha disposto anche una serie di verifiche interne, "già in corso", per "accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente".

Altre inchieste per violenza su uno dei due carabinieri Nei giorni scorsi è emerso che uno dei due carabinieri risulta essere tra i militari indagati in un'altra vicenda, ancora pendente e con lati da chiarire, risalente ad ottobre. Il carabiniere in questione (non quello che nel primo video video diffuso si vede colpire il guineano, ma il collega di pattuglia) era stato iscritto per lesioni, insieme a cinque altri colleghi, ai danni del fratello di Taissir Sakka, 30enne tunisino trovato morto la mattina del 15 ottobre in un parcheggio in via dell'Abbate. Un altro carabiniere è stato indagato per morte in conseguenza di altro reato, in vista dell'autopsia che aveva escluso, in ogni caso, traumi fatali e ricondotto il decesso ad un possibile malore. L'inchiesta risulta ancora aperta.

