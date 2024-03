Roma, dipendente licenziata per i video hard: indaga Procura Figc

I fatti risalirebbero allo scorso autunno, quando il giovane calciatore ha sottratto il telefono alla ragazza (una trentenne impiegata della As Roma) diffondendo poi un video che la ritraevain intimità con il suo fidanzato e suo superiore all'interno della Società. Le immagini sarebbero diventate virali tra giocatori e dipendenti del club guidato dalla Ceo greca Lina Souloukou. La società, di fronte all'episodio, ha poi deciso per il licenziamento della donna, nonostante fosse la vittima. La dipendente si sarebbe quindi rivolta a un avvocato per contestare il licenziamento ed eventualmente chiedere un risarcimento danni.

La motivazione del licenziamento

"Con riferimento a quanto apparso nelle giornate di ieri e di oggi su alcuni organi di stampa in relazione ad una vicenda, in realtà risalente nel tempo, che ha riguardato due dipendenti (un uomo e una donna) e un tesserato del club - sostiene il club giallorosso - l'AS Roma, ravvisato il tono diffamatorio della campagna scaturita, ritiene che sia in atto un chiaro tentativo di attaccare e destabilizzare la società e il suo gruppo in un momento cruciale della stagione sportiva". La Roma, "nel ribadire la correttezza del proprio operato, intende evidenziare alcuni fatti rilevanti di cui è venuta a conoscenza nel novembre 2023, che hanno determinato la decisione aziendale assunta". Il licenziamento "è la conseguenza di una circostanza che, oltre ad essere contraria al codice etico della Società, e ad aver riguardato indistintamente entrambe le persone che hanno registrato il video, ha oggettivamente determinato l'impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo con il club, anche alla luce delle mansioni svolte da entrambi che richiedevano un coordinamento diretto con i minorenni".

"Fatti strumentalizzati"

Per la Roma, i "fatti sono stati strumentalizzati ad arte per presumere un'inesistente discriminazione sessuale e disparità di trattamento, quando il provvedimento della società ha riguardato contestualmente (lo stesso giorno e alla stessa ora) anche il ragazzo coinvolto nei fatti. È peraltro purtroppo vero - si aggiunge - che nel video emergeva la sussistenza di una trattativa privata riguardante corsie preferenziali lavorative". "L'AS Roma - e' la conclusione - comunica che intende fermamente tutelarsi a difesa dei propri interessi, in tutte le sedi competenti, al fine di proteggersi da attacchi gravi e spregiudicati, ristabilendo la verità oggettiva dei fatti".