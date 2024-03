Bergamo, sui muri del primo centro vaccinale compaiono scritte no vax

"Tutto ha un limite e questi gesti sono andati oltre tutto: il rispetto, il buon senso, l’educazione", ha scritto su Facebook il sindaco del comune bergamasco, denunciando il fatto. Il consigliere regionale Giovanni Malancini ha parlato di un "atto vile", soprattutto in vista della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di COVID, che si celebrerà lunedì 18 marzo

“Sdegno e preoccupazione”

Grasselli nel suo messaggio social ha rivelato di essere fortemente turbato dalla vicenda: “Sui social mi resta lo sdegno e la preoccupazione che simili gesti possano essere replicati in altri luoghi diventati simbolo di speranza”, ha affermato. “Vorrei incontrare personalmente gli autori: sanno dove abito e non ho nessuna paura a confrontarmi con loro”. Il sindaco ha poi aggiunto altri dettagli in merito a quanto avvenuto nel corso della notte: “Con molta fermezza voglio denunciare quanto successo anche perché, presumibilmente, lo stesso gruppo di persone - poco dopo il gesto - si è portato sotto casa mia e ha suonato il campanello più volte. Oltre a me, nello stesso stabile vivono persone anziane che si sono spaventate e si sono messe in allarme”, si legge nel post. “Tutto ha un limite e questi gesti sono andati oltre tutto: il rispetto, il buon senso, l’educazione. Queste scritte denigrano il lavoro di chi ha trasformato il PalaSpirà in un centro vaccinale nei tempi più difficili della pandemia. Denuncerò quanto successo nelle sedi opportune”, ha concluso Grasselli.