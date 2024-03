Covid, un uomo si è vaccinato 217 volte senza effetti collaterali

Un uomo tedesco “ipervaccinato” ha ricevuto 217 vaccinazioni anti Covid nell’arco di 29 mesi e non ha mostrato “alcun segnale” di esser mai stato infettato dal virus che causa la malattia oltre a non riportato alcun effetto collaterale correlato al vaccino stesso. La storia è al centro di uno studio i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “ Lancet Infectious Diseases ” e citati da diversi media internazionali, tra cui il “ The Guardian ”.

Le valutazioni degli esperti

Il 62enne di Magdeburgo, in Germania, ha raccontato di aver ricevuto un gran numero di vaccini per "motivi di natura privata", come spiegato anche dai ricercatori dell'Università di Erlangen-Norimberga. Gli accademici, infatti, hanno sentito parlare dell’uomo da un articolo di giornale e hanno deciso di indagare la risposta del suo corpo ai molteplici vaccini. "Lo abbiamo quindi contattato e lo abbiamo invitato a sottoporsi a vari test a Erlangen", ha commentato il dottor Kilian Schober. Il gruppo di ricerca ha quindi esaminato gli esami del sangue che l’uomo aveva effettuato prima di iniziare questa “ipervaccinazione” comparandoli poi con campioni di sangue ricavati dal periodo in cui l’uomo stava continuando a ricevere ulteriori vaccini. "L'osservazione secondo cui, nonostante questa straordinaria ipervaccinazione, non si siano verificati effetti collaterali evidenti indica che i farmaci hanno un buon grado di tollerabilità", ha riferito Schober. I ricercatori, indagando, hanno quindi scoperto che il suo sistema immunitario era perfettamente funzionante. Confermando come alcune cellule immunitarie e anticorpi contro il virus che causa il Covid-19 (Sars-CoV-2) fossero presenti a livelli considerevolmente più alti rispetto alle persone che hanno ricevuto solo tre volte il vaccino. "Nel complesso, non abbiamo trovato alcuna indicazione di una risposta immunitaria più debole, anzi il contrario", ha poi confermato Katharina Kocher, una delle principali autrici dello studio.