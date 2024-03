Saman Abbas, funerali il 26 marzo a Novellara

La cerimonia sarà riservata al fine di tutelare il fratello della vittima e si terrà presso il cimitero del paese. La prossima settimana il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica deciderà come permettere ai cittadini di salutare per l'ultima volta la giovane, uccisa dalla famiglia nel 2021 in provincia di Reggio Emilia per essersi opposta a un matrimonio combinato