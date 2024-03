Concorso guardia di finanza 2024: bando, requisiti e come fare domanda

Pubblicato il bando da 1330 posti per allievi marescialli. I candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per presentare la domanda si avrà tempo fino alle ore 12 del 6 aprile 2024 ascolta articolo

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso della Guardia di Finanza per il reclutamento di 1330 allievi marescialli suddivisi in contingente ordinario e contingente mare. Il concorso Fiamme gialle prevede lo svolgimento di prove scritte e orali. I vincitori poi saranno ammessi a un corso di formazione a carattere universitario.



1330 posti disponibili Dei 1330 posti disponibili, 1250 sono destinati al contingente ordinario mentre i restanti 80 posti sono destinati al contingente di mare di cui: 21 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); 21 per la specializzazione “nocchiere” (NCH); 29 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM); 9 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta”.

I requisiti Possono partecipare al concorso gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che alla data di scadenza del termine per la domanda non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età. I civili italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° anno di età e che abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza. Inoltre, tutti i candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute.