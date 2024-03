Reggio Emilia, tenta di appiccare fuoco a pronto soccorso: denunciato

Il 34enne senza fissa dimora è accusato di danneggiamento aggravato. Era stato trasportato in ospedale, per accertamenti e dopo essere stato adagiato sulla barella, in attesa di essere stato visitato, ha tentato invano di incendiare un'asta porta flebo in plastica

Tentantivo di incendiare una portaflebo

L'uomo era stato trasportato in ambulanza per alcuni accertamenti. Una volta posizionato sulla barella, in attesa di essere visitato, senza un apparente motivo ha bruciato un'asta portaflebo in plastica rischiando di causare un incendio. È stato fermato da alcuni presenti che hanno poi lanciato l'allarme al 112. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno portato alla calma l'uomo in palese stato di agitazione e infine, raccolte le testimonianze, l'hanno denunciato alla Procura.