Frosinone, spari in bar del centro: arrestato 23enne

La Polizia di Stato ha arrestato nella notte un cittadino albanese di 23 anni per la sparatoria avvenuta ieri sera nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone dove una persona è stata uccisa, una versa ancora in gravissime condizioni all'Umberto I di Roma, altre due sono in ospedale nel capoluogo ciociaro. Sono in corso le indagini per stabilire il movente. Per gli investigatori l'arrestato ha agito con altri tre complici prendendo di mira cinque connazionali che si trovavano in quel momento nel bar Shake.

L'indagine



È un 23enne albanese l'uomo che ieri sera, pieno centro a Frosinone, ha sparato contro quattro giovani seduti al tavolino di un bar in via Aldo Moro uccidendo sul colpo un connazionale di 27 anni. Gli investigatori della Squadra Mobile della questura e la Procura hanno formulato a suo carico l'accusa di omicidio e triplice tentato omicidio. I tre albanesi scampati all'agguato (scaturito da una guerra tra bande per la spartizione della piazza di spaccio al casermone, quartiere popolare del Capoluogo) sono rimasti feriti all'addome (uno è ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma) e due alle gambe, ricoverati al 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone.