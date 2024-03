Violenze sessuali su studentesse minori, docente sospeso nel Messinese

È accusato di due violenze sessuali e due tentativi di violenza nei confronti di quattro ragazze che frequentavano l'istituto scolastico in cui insegnava a Patti. L'uomo avrebbe agito anche durante le ore di lezione

È accusato di due violenze sessuali consumate e due violenze tentate a carico di quattro studentesse minorenni. Gli agenti del commissariato di Sant'Agata di Militello, coordinati dalla procura di Patti, in provincia di Messina, hanno notificato il provvedimento a un docente che è stato sospeso perché avrebbe abusato di alcune ragazze frequentanti l'istituto presso cui insegna.

I fatti

Secondo quanto emerso l'uomo si sarebbe reso colpevole di presunti palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti durante le ore di lezione. Il gip di Patti ha valutato positivamente l'ampio quadro indiziario, rafforzato dai racconti di diversi studenti. Al docente, sottoposto a procedimento tuttora in fase di indagini preliminari, è stato così intimato di non riprendere la propria attività didattica per un anno.