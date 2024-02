Molestie all'Università di Torino, scatta protesta delle studentesse

L’Università di Torino è stata recentemente scossa da una serie di proteste in risposta a presunte molestie. Cambiare Rotta, una formazione giovanile comunista molto attiva a livello studentesco, ha annunciato il blocco delle lezioni. Studentesse, ma anche studenti, matricole, laureandi e forse anche docenti, si ritroveranno questa mattina a Palazzo Nuovo, centro nevralgico dell’università di Torino. “Non un’altra mela marcia, ma lo stesso modello di ateneo. Contro le molestie per una nuova università in una nuova società!” si legge nella nota diffusa da Cambiare Rotta.



Non si tratta di casi isolati

A meno di 48 ore dalle proteste, è arrivata la notizia degli arresti domiciliari per l’ex direttore della scuola di Medicina Legale, Giancarlo Di Vella accusato di stalking, falso e minacce, oltre ad aver approfittato della sua posizione per tenere comportamenti ambigui nei confronti delle specializzande. Tra le accuse, sfioramenti, baci rubati e frasi inopportune. “L’istituzione universitaria ha risposto con una banale e un’insufficiente sospensione del professore per un mese, tra l’altro neppure con effetto immediato”. Cambiare Rotta va all’attacco: “Non possiamo parlare di casi isolati: quello con cui ci stiamo interfacciando è un modello le cui radici producono e permettono violenza. Riteniamo inaccettabile che lo sfruttamento dello status sociale privilegiato di soggetti con una posizione di sicurezza sociale e economica diventi sistematicamente una legittimazione per prevaricazione, ricatti e molesti”.