Frosinone, spari in un bar del centro: un morto e alcuni feriti

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi poco prima delle 19.30 al culmine di una lite avvenuta in un bar in via Aldo Moro. Un uomo è morto sul marciapiede all'ingresso del locale dove il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarlo senza successo. Non risultano gravi invece gli altri tre feriti. Si ipotizza un regolamento di conti