Gino Cecchettin: "Morte di Giulia? Fare di più contro i femminicidi"

Su Repubblica il padre di Giulia rilascia un’intervista coraggiosa e amara dove affronta varie tematiche e non solo quelle relative al suo dramma personale. “Perdonare è una parola che non deve neanche entrare nella mia mente”

Nel giorno in cui si festeggia la donna arriva un’intervista su La Repubblica a Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa l’11 novembre a 22 anni. Una confessione coraggiosa e amara dove affronta varie tematiche e non solo quelle relative al suo dramma personale. Cecchettin si domanda ancora come si poteva evitare l’omicidio di Giulia. “Continuamente, te lo chiedi. Ma a me stesso, prima: cosa potevo fare. E dopo allo Stato, alla sicurezza. Io potevo parlare di più con lei. Scavare, magari non dare tanta libertà a una ragazza che pure era responsabile, coscienziosa come lei”. Convinto che se avesse avuto un dialogo più aperto con la figlia le cose sarebbero potute andare diversamente Cecchettin lancia un monito ai genitori: “Non dobbiamo aver paura di violare anche la loro privacy, non dobbiamo fare gli amici o pensare che tutto andrà necessariamente come loro pensano che vada. Dobbiamo perdere tempo, con loro”.

Bisogna investire di più



In riferimento al lavoro delle forze dell’ordine il padre di Giulia ringrazia per il lavoro svolto, ma pensa che “se davvero vogliamo cambiare le cose, se la battaglia contro i femminicidi e la violenza di genere la dobbiamo fare insieme, dobbiamo anche investire. Di più. Sulla vigilanza, sui territori. Dobbiamo avere pattuglie in più, donne e uomini in più. Non posso dimenticare che mentre denunciavo, mentre giustamente ripetevo una due dieci volte le cose, tutto si era già compiuto”.