Meteo, tornano piogge e freddo: le previsioni di venerdì 8 marzo

In Italia condizioni meteo in miglioramento nelle ultime ore, anche grazie all'allontanamento verso i Balcani di una saccatura depressionaria. Ma potrebbe non durare a lungo. Dall'Atlantico, spiegano gli esperti, si sta avvicinando ai settori occidentali dell'Europa un'altra vasta circolazione depressionaria che porterà un nuovo peggioramento meteo, previsto nei prossimi giorni. Venerdì 8 marzo sarà una giornata caratterizzata da piogge e acquazzoni sparsi specie nelle regioni settentrionali, a partire dal Nord-Ovest. Fenomeni, entro la notte, sono previsti anche su Sardegna e sulle regioni del Centro.

Il dettaglio

Ma ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo per domani. Al Nord, durante la mattinata, saranno presenti molte nuvole ma con solo qualche pioggia isolata. Al pomeriggio, invece, sono attese precipitazioni sparse lungo l'arco alpino, con neve oltre i 900-1000 metri. Tra la serata e la notte possibili ancora piogge e temporali sparsi, neve fin verso i 600-800 metri sulle Alpi e 1000-1200 metri sull’Appennino. Nel Centro, tempo stabile al mattino, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio prevista nuvolosità in aumento con isolati fenomeni presenti sulle coste tirreniche. In serata e durante la notte il tempo peggiora: previste piogge sparse a partire dal versante tirrenico e neve sui rilievi oltre i 1700-1800 metri. Al Sud e sulle Isole, la giornata metereologica partirà con tempo stabile su tutte le regioni: previste molte nubi sulle Isole Maggiori e sole prevalente altrove. Durante il pomeriggio possono arrivare piogge sparse sulla Sardegna. In serata atteso un aumento della nuvolosità e qualche pioggia nella notte anche sulle regioni peninsulari.

Le previsioni per il weekend

Per il secondo weekend di marzo, invece, gli esperti prevedono ancora maltempo diffuso con un ulteriore impulso perturbato nella giornata di domenica. Prevista neve in montagna anche sotto i 1000 metri sulle Alpi, con fiocchi a quote medio-alte in Appennino. La prossima settimana, infine, potrebbe cominciare con tempo instabile e con clima più freddo su tutta la Penisola.