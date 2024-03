Omicidio nel Salernitano, 47enne uccide il padre durante una lite

Omicidio a Eboli, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli investigatori, nella sera di martedì un uomo di 47 anni ha ucciso con un coltello da cucina suo padre di 76, nel corso di una lite per ragioni che devono ancora essere chiarite. Sul posto, in una palazzina al rione della Pace, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini con il coordinamento della Procura di Salerno. Il 47enne, per il quale non viene escluso che avesse problemi psichici, è stato arrestato.

Residenti impauriti dalle urla

In serata sono stati dei residenti della zona ad allertare i carabinieri perché impauriti delle urla provenienti dall'appartamento al secondo piano di una palazzina al rione della Pace, dove poi si è scoperto che si stava consumando l'omicidio. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sottoposto a sequestro dagli investigatori.