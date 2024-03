Caso dossieraggio, Melillo in audizione alla Commissione Antimafia

Oggi viene ascoltato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, domani il procuratore di Perugia Raffaele Cantone. Il deputato di Azione Enrico Costa annuncia di aver presentato un emendamento "per far sì che le 'Segnalazioni di operazioni sospette' vengano coperte dal massimo segreto sin dall'inizio", ovvero anche nella fase precedente a quella delle indagini preliminari

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, sarà ascoltato oggi a partire dalle 16.30 in audizione alla Commissione Antimafia in merito all'inchiesta di Perugia relativa ai presunti dossieraggi. Nei giorni stessi era stato lui stesso a chiedere di essere sentito, così come il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che sarà ascoltato invece domani mattina alle 10. Entrambi saranno poi sentiti domani anche al Copasir, Melillo alle 12.30 e Cantone alle 14.30.

Costa: "Pronto emendamento per secretazione"

"Ho scritto un emendamento che presenterò la prossima settimana al decreto sicurezza ora all'esame della Commissione Giustizia della Camera per far sì che le 'Segnalazioni di operazioni sospette' vengano coperte dal massimo segreto sin dall'inizio", annuncia intanto il deputato di Azione Enrico Costa, commentando con l'Ansa l'inchiesta di Perugia sugli oltre 800 accessi abusivi alle banche dati per raccogliere informazioni anche su personaggi politici. "Nel 2023 ci sono state 150mila segnalazioni di operazioni sospette, per la stragrande maggioranza finite nel nulla. È incivile che finiscano sui giornali", spiega Costa. Le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) rappresentano le transazioni finanziarie sospette che gli operatori sono tenuti a segnalare e sulla cui legalità la magistratura deve fare luce. Pasquale Striano, coinvolto nell'inchiesta di Perugia, avrebbe compiuto ripetute ricerche su queste transazioni, senza trovare informazioni rilevanti. Ora, la proposta di Costa, che verrà concretizzata con l'emendamento al decreto sicurezza, è quella di mettere il segreto anche nella fase precedente a quella delle indagini preliminari. Dove il codice prevede comunque la secretazione degli atti.