Palermo, blitz della polizia nel quartiere Brancaccio: 8 arresti

L'inchiesta

L'inchiesta riguarda le famiglie mafiose del mandamento palermitano di Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille e svela i nuovi assetti organizzativi dei clan .a pochi giorni dall'uccisione di Giancarlo Romano, vittima di un agguato in cui è rimasto ferito Alessio Caruso, in stato di fermo in ospedale, entrambi coinvolti in uno scontro nato, da quanto sembra, per la gestione delle scommesse e che ha portato in carcere, per l'omicidio, Camillo ed Antonio Mira, padre e figlio.



Oltre a individuare i referenti del mandamento, che avrebbero assunto la gestione delle principali attività illecite dopo gli arresti dei vecchi boss, l'indagine ha accertato diversi casi di estorsione.



"Agli indagati sono contestati una quindicina di episodi estorsivi per imporre il pizzo con il cosiddetto sistema "a tenaglia" a varie attività commerciali, gli hotel come le officine meccaniche e persino i venditori ambulante di street food"- ha spiegato il capo della Squadra Mobile della questura di Palermo, Marco Basile, incontrando i giornalisti dopo il blit antimafia.



I clan gestivano anche le piazze di spaccio, soprattutto nel quartiere Sperone, dove la mafia controllava i canali di approvvigionamento dello stupefacente e riscuoteva il pizzo anche sulla vendita della droga.