Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° marzo: la rassegna stampa

La strage di Gaza, dove oltre cento persone sono morte mentre erano in fila per prendere del cibo. E poi ancora la questione sicurezza in Italia dopo i fatti di Pisa e Torino e con Piantedosi che riferisce alle Camere, la morte del regista Taviani e la squalifica a 4 anni per doping al francese della Juventus Pogba (che farà ricorso). Questi i temi principali nelle aperture dei quotidiani odierni