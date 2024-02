Compleanno il 29 febbraio, quando festeggiare in anni non bisestili

“Anno bisesto anno funesto” è il noto proverbio sull’anno bisestile che forse vale di più per i bambini nati il 29 febbraio, una data che compare sul calendario una volta ogni quattro anni e che costringe ciclicamente i festeggiati ad aspettare un quadriennio per festeggiare il giorno esatto di nascita. I nati in questo giorno sono chiamati leapers, dall’inglese “saltatori”, che deriva da leap year (anno del salto). Ma i nati il 29 febbraio quando devono soffiare sulle candeline? Una regola univoca non esiste: sarà il singolo leaper a decidere quando ricevere i regali, se il 28 febbraio o il primo marzo.

Si può decidere in base all'orario di nascita

Si contano circa 5 milioni di “leapers” nel mondo. Gli anni bisestili comportano un giorno in più in agenda, e creano non poca confusione per i piccoli nati in quella data straordinaria e per i loro genitori, indecisi inevitabilmente sul giorno in cui riunire amici e parenti e festeggiare l’età che avanza del figlio. Le alternative più gettonate sono tre. C’è chi opta per il 28 febbraio, sostenendo che l’ultimo giorno del secondo mese dell’anno sia più preciso; chi, al contrario, preferisce festeggiare il 1° marzo essendo nato il giorno successivo al 28 febbraio. Esiste pure una terza opzione, meno popolare, che consiste nel considerare l’orario di nascita: se si è nati di mattina, si festeggia il 28, mentre dopo mezzogiorno, si aspetta il primo marzo.