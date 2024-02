Francesco Fera nuovo presidente Aifa dopo dimissioni di Giorgio Palù

A pochi giorni dalle dimissioni di Giorgio Palù dalla presidenza dell’Aifa, la guida dell'Agenzia italiana del farmaco passa nelle mani di Francesco Fera. Laureato in Giurisprudenza, manager della sanità specializzato in gestione delle performance. Attualmente Fera è direttore della struttura complessa area di direzione amministrativa dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (Aress) della Puglia. Il nuovo Regolamento dell'Aifa prevede che in caso di assenza o impedimento del presidente subentra temporaneamente nelle funzioni il componente del Cda nominato dal ministero della Salute, appunto Francesco Fera. Lo confermano all'Ansa fonti del ministero di via Lungotevere Ripa.