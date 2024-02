Cutro, un anno fa la tragedia: le iniziative per ricordare

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 un'imbarcazione partita dalla Turchia, con a bordo circa 180 persone, si è spezzata in due, arenandosi tra la violenza delle onde contro una secca a pochi metri dal litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Da ieri è partita una tre giorni di iniziative per celebrare l'anniversario del naufragio. Oggi presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein

È trascorso un anno dalla tragedia di Cutro: nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 un caicco partito dalla Turchia, con a bordo circa 180 persone, si è spezzato in due, arenandosi tra la violenza delle onde contro una secca a pochi metri dal litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. I morti sono stati 94, tra cui moltissimi bambini. "Quello che accadde a centro metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro all'alba del 26 febbraio 2023 si poteva evitare. E, per questo, vogliamo denunciare lo Stato italiano", dicono ora i sopravvissuti al naufragio.

Le iniziative per l'anniversario

Intanto da ieri, tra Crotone e Cutro, è partita una tre giorni di iniziative per l'anniversario del naufragio. Il via alle manifestazioni è stato dato con una partita di calcio che ha visto in campo, allo stadio Ezio Scida, circa 40 persone tra le quali glorie come Damiano Tommasi, ex calciatore di serie A e attuale sindaco di Verona, e Antonio Galardo, già capitano e bandiera dell'Fc Crotone. Ad assistere al match anche l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Afghanistan a Roma, che ha assicurato che "con il governo Meloni, si sta lavorando per consentire i ricongiungimenti familiari". Il "clou" delle manifestazioni è però previsto per lunedì 26 febbraio. L'inizio è fissato per le 4, l'ora in cui avvenne il naufragio. Alle 9 dello stesso giorno, poi, ci sarà la conferenza stampa dei familiari delle vittime e dei superstiti, che avranno anche incontri con gli studenti di alcune scuole di Crotone e dell'Università della Calabria, a Rende.