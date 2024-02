Molestie Università Sapienza Roma, 13 denunce studenti e tirocinanti

L'allarme arriva dalla rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio , nonché su ogni forma di violenza di genere, che si è svolta a Palazzo San Macuto. "Nel 2023 abbiamo registrato 13 attivazioni: nel primo semestre gennaio-giugno 5 attivazioni a molestie sessuali nel corso di tirocini presso strutture convenzionate, quindi con soggetti terzi come corsi di laurea sanitarie o altre corsi di laurea in genere in area umanistica con cui l'ateneo ha convenzioni - ha detto Polimeni -. Ovviamente ha portato all'interruzione delle convenzioni. Nel secondo semestre otto attivazioni: sei casi di molestie, di cui 5 avvenute in una relazione di potere docente o ricercatore verso studentesse o dottorande e 1 in una relazione tra colleghi".

I casi

"Al momento una procedura - ha spiegato la rettrice - è seguita in maniera informale, altre per acquisizioni di altri elementi. Perché in alcuni di questi casi c'è la parallela attivazione dei procedimenti disciplinari che come è noto seguono vie separate rispetto alle segnalazioni. Un caso ha riguardato uno stalking digitale di uno studente nei confronti di una studentessa e rispetto a questa situazione c'è stata anche la denuncia al commissariato ma contemporaneamente anche l'attivazione di un percorso di recupero dello studente che è stato invitato a sottoporsi a delle sedute di counseling". "In un altro caso c'è stato un comportamento scorretto - ha proseguito la rettrice - di un docente verso una dottoranda. Nel 2023 abbiamo sospeso un docente che è stato confermato anche in sede giudiziaria per molestie sessuali per una segnalazione che era avvenuta nel 2022. Questi sono i numeri della nostra consigliera di fiducia". Rispetto invece al centro antiviolenza del Telefono Rosa, ha precisato, "dove i numeri è evidente che non descrivono solamente la comunità universitaria ma descrivono il quartiere San Lorenzo perché al centro si rivolgono anche altri soggetti sono: 64 denunce di violenza, 133 persone si sono rivolte per informazioni legali, 172 casi di consulenza psicologica, 39 per informazioni, 186 persone per essere ascoltate e rassicurate e 11 richieste di ospitalità per le case rifugio".