Cellulari e tablet vietati nelle scuole, la stretta di Valditara

Il divieto comunicato in una circolare nel 2022 non era sufficiente per Giuseppe Valditara. Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha reso ancora più rigida la regola che imponeva di non utilizzare i cellulari nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie, se non per scopi didattici e sotto la supervisione dei docenti. Adesso, come il ministro ha anticipato in un'intervista al Foglio, l’uso degli smartphone (e anche dei tablet nelle scuole elementari e medie) non sarà solo eliminato, ma proibito del tutto. Un modo per evitare distrazioni, secondo Valditara, che sostiene che i dispositivi possono, inoltre, aumentare il rischio di tensioni tra insegnanti e studenti, al punto da portare a vere e proprie aggressioni.