Meteo, le previsioni di giovedì 22 febbraio: pioggia e neve in arrivo

Precipitazioni, temporali e neve: l'Italia si prepara a essere raggiunta da un ciclone polare che farà dimenticare per un po' di giorni il clima mite della settimana passata. Domani il tempo inizia a peggiorare al Nord con piogge in pianura e neve in montagna: la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Lombardia. L'allerta riguarda in particolare Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche