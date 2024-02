Stupro di Caivano, 7 minori a processo: Gip dispone giudizio immediato

Il gip del tribunale dei Minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto le richieste della Procura ed ha disposto il giudizio immediato per i 7 minorenni accusati di violenza sessuale ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni. Lo stupro di gruppo è avvenuto nel parco verde di Caivano , in provincia di Napoli, tra giugno e luglio 2023. L'udienza è fissata per fine marzo.

Video pedopornografici delle violenze

Il 14 febbraio la Procura della Repubblica di Napoli aveva chiesto il giudizio immediato per tutti gli autori, complessivamente nove giovanissimi, sette dei quali minorenni. Attualmente 2 sono in comunità, altri 5 in un carcere minorile. Coinvolti nella vicenda anche due maggiorenni. Con il decreto di giudizio immediato, ora i legali dei 7 minorenni - tutti tra i 14 ai 17 anni - avranno la facoltà di chiedere un rito alternativo entro due settimane, richiesta che il giudice valuterà. Per alcuni di loro c'è la contestazione anche della produzione di video pedopornografici delle violenze, poi diffusi nelle chat e scoperti da alcuni familiari delle vittime.