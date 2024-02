Strage Altavilla, Kevin disse: "Stanno liberando mia madre dai demoni"

Dopo le autopsie, le salme di Kevin ed Emanuel, i due fratelli seviziati e uccisi dal padre Giovanni Barreca e dalla sorella 17enne insieme a una coppia di presunti complici, saranno oggi tumulate dopo la camera ardente. Proclamato il lutto cittadino. Altre analisi sono ancora in corso sui resti della madre, Antonella Salamone. La confessione della figlia confermata dagli esami autoptici. Si indaga anche sulle chat del fratello maggiore ascolta articolo

È previsto per questa mattina il rientro ad Altavilla Milicia delle salme di Kevin ed Emanuel, i due fratelli di 16 e 5 anni seviziati e uccisi dal padre Giovanni Barreca e dalla sorella 17enne insieme a una coppia di presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente. È stata infatti ultimata l'autopsia sui loro corpi, mentre altre analisi sono ancora in corso sui resti della madre, Antonella Salamone, che sono stati bruciati e seppelliti dopo l'uccisione. La camera ardente sarà allestita oggi presso il plesso comunale Zucchetto e resterà aperta da mezzogiorno circa fino alle 20. Alle 18 il parroco, don Salvo Priola, presiederà un momento di preghiera e di commiato. Il sindaco Pietro Virga ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in cui saranno tumulate le salme dei due fratelli. E ha annunciato che l'amministrazione si costituirà parte civile nel processo.

La confessione della sorella maggiore Le sevizie e le torture, durate ore prima della morte, sono stati confermati non solo dalla 17enne che ha confessato di avere partecipato al massacro insieme al padre e alla coppia di "amici" di famiglia ma anche dall'autopsia. Gli esami hanno ribadito quanto era già emerso una settimana fa nel corso dei primi sopralluoghi compiuti dagli investigatori nella villetta teatro della strage. La ragazza, dopo avere chiesto di poter vedere il padre, ha cominciato a parlare. Le sue dichiarazioni, in cui confessa di avere partecipato attivamente al massacro, sono state riscontrate dai periti dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Durante le torture alla madre "mio padre guardava, io e Kevin eravamo in piedi e ci scambiavamo sguardi, capendo che la cosa non fosse normale. Mia madre mi diceva di chiamare i carabinieri, ma io per paura di essere torturata anch'io non l'ho fatto", ha detto. La ragazza ha chiarito che la madre è morta il 9 febbraio, dopo essere stata seviziata per un giorno: "Sabrina e Massimo mi hanno detto che ha avuto un infarto, mentre si trovava distesa a terra in cucina". Ed ha aggiunto che "volevano farla cremare", per questo hanno prima bruciato il corpo e poi l'hanno seppellita in una buca "scavata da mio padre e Kevin". Poi è stata la volta anche del fratello piccolo e infine del fratello più grande.

Le autopsie L'autopsia sui corpi martoriati di Kevin ed Emanuel si è conclusa sabato sera. Per quanto riguarda i resti della mamma, si dovranno attendere ancora l'esame del dna e tutta una serie di indagini sulle ossa trovate seppellite e bruciate a poca distanza dalla villa degli orrori. Per stabilire invece le cause esatte che hanno provocato il decesso (gli investigatori hanno parlato di strangolamento o soffocamento) saranno necessari esami più approfonditi. I periti dovranno consegnare la loro relazione entro 90 giorni. Intanto le persone accusate della strage, ovvero Giovanni Barreca, aiutato dalla figlia 17enne e da due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente, che li avrebbero convinti a compiere una sorta di esorcismo sui congiunti per "liberarli dal demonio", sono tutte in carcere con l'accusa di omicidio plurimo, aggravato da motivi abbietti, e soppressione di cadavere. Le indagini Intanto nell'ordinanza di custodia cautelare emergono altri dettagli, come un messaggio whatsapp di Kevin Barreca a un compagno di classe: "Te la faccio in breve, nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c'entra il mondo spirituale. Ora sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso". Il compagno di scuola che ha ricevuto il messaggio lo ha raccontato ai carabinieri dopo la strage: "Questa situazione Kevin l'aveva raccontata anche ad altri tre compagni di scuola, me l'hanno detto loro. Sapevano che sua madre e suo fratello erano posseduti. Lui e la sorella non erano più venuti a scuola dal 5 febbraio".