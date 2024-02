Altavilla, chi è la figlia 17enne di Barreca arrestata per la strage

La giovane, che si trova nel carcere minorile, ha ammesso di aver preso parte al 'rito' per "liberare mamma e i miei due fratelli dal demonio". Secondo i vicini di casa era la "figlia prediletta del padre". All'alba di domenica scorsa era stata trovata nella sua camera, con i cellulari della madre e dei fratelli, a cui erano stati sottratti forse per impedire che chiedessero aiuto: mentre loro morivano, poi, la ragazza avrebbe scambiato decine di messaggi con le amiche

"Quando posso vedere il mio papà?". È quanto continua a ripetere, come riferisce l'Adnkronos, la ragazza 17enne arrestata con l'accusa di avere partecipato alla strage familiare di Altavilla Milicia. La giovane si trova nel carcere minorile con l'accusa di omicidio: avrebbe preso parte anche alle torture, su sua stessa ammissione, della madre Antonella Salamone, 40 anni, e dei suoi due fratelli, Kevin Barreca di 16 anni ed Emanuel di 5 anni. Questi ultimi due sono stati trovati senza vita con catene al collo e con degli stracci in bocca, forse per evitare che gridassero durante le torture. La ragazza ha ammesso di aver partecipato al 'rito' per "liberare mamma e i miei due fratelli dal demonio". Secondo i vicini di casa era la "figlia prediletta del padre", Giovanni Barreca. La giovane all'alba di domenica scorsa era stata trovata nella sua camera con i cellulari della madre e dei fratelli, a cui erano stati sottratti forse per impedire che chiedessero aiuto. Mentre madre e fratelli morivano, poi, la 17enne avrebbe scambiato decine di messaggi con le amiche. Niente social, pochi amici, negli ultimi tempi - dicono i vicini citati da Repubblica - anche quelli scomparsi.