Incidente sull'A1 per nebbia, autostrada chiusa tra Piacenza e Parma

Diversi incidenti si sono verificati a causa della scarsa visibilità sull’A1 Milano-Napoli. Chiuso il tratto fra Piacenza e Parma, direzione Bologna. Nessuna vittima, diversi feriti, uno versa in gravi condizioni

Questa mattina una serie di incidenti si è verificata lungo l’autostrada A1 a causa della nebbia ( LA FOTOGALLERY ). Tamponamenti con il coinvolgimento di diversi mezzi sono avvenuti in particolare nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, al km 85 sud. Dalle prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti circa una quindicina di persone nel tamponamento. 25 mezzi coinvolti, diversi feriti. Uno è molto grave. Sul posto quasi 20 mezzi tra ambulanze e volontari, provenienti da Fiorenzuola-Piacenza Cortemaggiore. In volo anche l'elisoccorso da Parma.

Incidenti sull'A1

Sulla A1 Milano-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Parma in direzione di Bologna a causa di diversi incidenti avvenuti per scarsa visibilità. All’interno del tratto chiuso si segnalano code.

Chiusa anche l’entrata di Basso Lodigiano sia in direzione Bologna che in direzione Milano. Si segnalano code anche sulla SS9 via Emilia fra la tangenziale di Fiorenzuola e l’entrata autostradale di Parma. Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure.