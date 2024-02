Gino Cecchettin smentisce la candidatura col Pd alle Elezioni europee

I legali del padre di Giulia, la giovane uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato, smentiscono l’ipotesi di una possibile candidatura con il Pd. "Tale notizia sta generando numerosi commenti diffamatori e inaccettabili", fanno sapere in una nota

Gino Cecchettin non si candiderà alle prossime elezioni europee con il Pd. Il padre di Giulia, la giovane uccisa l’11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha infatti smentito l'ipotesi avanzata in un articolo de Il Fatto Quotidiano. Lo fanno sapere gli avvocati Nicodemo Gentile e Stefano Tigani. "Il signor Gino Cecchettin, nostro tramite, rappresenta che le notizie secondo le quali lo stesso sarebbe in procinto di candidarsi o di essere candidato alle elezioni europee con il Partito Democratico sono prive di fondamento e quindi false", hanno dichiarato i legali.