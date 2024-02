Sanremo, oltraggio a Aldo Moro su Wikipedia: rapito da Diodato e Ghali

Musica

Si è conclusa la 74ª edizione del Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria di Angelina Mango con la canzone “La noia”. Oltre al Leone d'oro, la scultura raffigurante un leone rampante appoggiato a una palma, simbolo della città di Sanremo, sono stati assegnati anche altri premi ad altri artisti, dal Premio della Critica Mia Martini dato Loredana Bertè fino al Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Fiorella Mannoia per “Mariposa”. Ecco tutti i vari riconoscimenti

