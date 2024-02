Torre Annunziata, 15enne cade dal balcone: è grave

Una ragazzina è in gravi condizioni nel Napoletano dopo essere caduta nel vuoto da un balcone. E' successo a Torre Annunziata. I carabinieri sono intervenuti in via de Simone, dove una 15enne, in circostanze ancora da chiarire, è precipitata dal balcone della sua abitazione al primo piano. La ragazza è stata trasportata al San Leonardo di Castellammare di Stabia in codice rosso ed è cosciente. Per far luce sulla vicenda sono in corso le indagini di rito.