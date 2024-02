Migranti, sequestrata a Brindisi la nave Ocean Viking

L’imbarcazione di Sos Mediterranée è sotto sequestro amministrativo per 20 giorni per una presunta "violazione del decreto Piantedosi", ha fatto sapere la Capitaneria. Nel porto pugliese sono sbarcate 261 persone, tra cui 68 minori non accompagnati, soccorse nei giorni scorsi in diverse operazioni in acque internazionali al largo della Libia

La nave a Brindisi

Questa mattina la Ocean Viking ha attraccato al porto di Brindisi per lo sbarco di 261 persone, tra cui 68 minori non accompagnati, soccorse nei giorni scorsi in diverse operazioni in acque internazionali al largo della Libia. La nave era inizialmente diretta a Ortona, ma poi è stata cambiata la destinazione a causa di un peggioramento delle condizioni meteo. Per i minori non accompagnati è stato deciso il trasferimento nel centro di accoglienza di Restinco. Gli altri migranti saranno trasferiti in centri pugliesi e in altre regioni: Molise, Abruzzo, Liguria, Marche e Basilicata. Egitto, Siria ed Etiopia sono alcuni dei Paesi africani di provenienza delle persone salvate dalla Ong.