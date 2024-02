L'uomo ha poi tentato di scavalcare la recinzione, ma all'arrivo di un militare dell'Arma è fuggito. Protagonista dell'accaduto un pregiudicato di 49 anni che è stato identificato e denunciato per maltrattamento di animali e per tentato ingresso arbitrario in luoghi dove l'accesso è vietato

Un individuo di 49 anni, con precedenti penali, ha abbandonato un cucciolo di cane presso la caserma dei Carabinieri di Giarre. Per farlo, ha lanciato l'animale in aria per fargli superare la recinzione metallica alta circa tre metri che circonda la struttura. Successivamente ha tentato di oltrepassare la recinzione, ma è stato sorpreso da un militare dell'Arma e ha cercato di fuggire. L'uomo è stato in seguito identificato e denunciato per maltrattamento di animali e tentativo di accesso illegale in luoghi dove l'ingresso è vietato.