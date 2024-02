Stupro di Catania, fermi convalidati per i 7 componenti del branco

Ordinanza del Tribunale che ha disposto il carcere per il branco composto da tre minorenni e quattro maggiorenni: uno di loro però resta agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico ascolta articolo

Arresti convalidati per tutti e sette i giovani egiziani accusati della violenza di gruppo ai danni di una 13enne, compiuta nella Villa Bellini di Catania lo scorso 30 gennaio. Il gip ieri ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i tre minorenni, due dei quali ritenuti gli esecutori materiali dello stupro. Oggi è stata presa la decisione per i quattro indagati maggiorenni che restano in carcere, mentre per il quarto che è il supertestimone che ha fornito indicazioni su responsabili e modalità dello stupro di gruppo, il gip di Catania ha confermato gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

Sei ragazzi in carcere Il provvedimento accoglie la richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e della sostituta Anna Trinchillo. Sono così sei le persone in carcere per la violenza sessuale del 30 gennaio scorso compiuto su una tredicenne italiana e per cui sono accusati sette ragazzi di origine egiziana tra i 15 e i 19 anni. approfondimento 13enne violentata a Catania, gip ha disposto carcere per tre minori