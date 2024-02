Catania, violenza di gruppo: estratto da indumenti dna di un fermato

Per l'accusa è la conferma della sua partecipazione agli abusi avvenuti nei bagni pubblici della Villa Bellini. Intanto è previsto per stamattina l'interrogatorio di garanzia dei quattro maggiorenni fermati dai carabinieri

Un terzo dna è stato estratto dalle tracce biologiche prelevate dagli indumenti della tredicenne vittima della violenza di gruppo compiuta il 30 gennaio nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. Coincide con quello del settimo fermato che era stato sottoposto a tampone per prelevare materiale biologico da confrontare con le tre tacce ematiche, seminali e salivari trovate sugli slip della ragazzina. Per l'accusa è la conferma della sua partecipazione agli abusi commessi ai danni della ragazzina che lo ha accusato e riconosciuto nel confronto 'all'americana' che si è svolto in un luogo protetto alla presenza del magistrato che coordina le indagini dei carabinieri.

La vittima ha complessivamente identificato tre componenti del branco, formato da sette persone: si tratta di un minorenne e un maggiorenne che l'avrebbero violentata e un altro egiziano che la bloccava impedendole di sottrarsi agli abusi. A contribuire al riconoscimento degli altri quattro membri del 'branco' sarebbe stato anche il fidanzato della tredicenne, costretto ad assistere allo stupro mentre veniva tenuto fermo. I sette indagati, tutti di origine egiziana, arrivati in Italia da minorenni tra la fine del 2021 e il primo trimestre del 2023, erano stati accolti in alcune comunità. Uno di loro ha parlato con un operatore della struttura, dove ora è agli arresti domiciliari, ha rivelato l'accaduto e ha collaborato alle indagini, ma sostenendo di essere stato soltanto 'spettatore' della violenza. Ad accusare gli indagati, oltre alla confessione del ragazzo egiziano ai domiciliari, anche il riconoscimento da parte della 13enne e del suo fidanzato. "È lui, uno dei due che mi hanno violentata" ha detto senza esitazione la ragazza nel corso del confronto all'americana.

L'interrogatorio

Nel frattempo è previsto per stamattina l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip Carlo Umberto Cannella, dei quattro maggiorenni fermati dai carabinieri di Catania per lo stupro di gruppo. Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo hanno chiesto la convalida del provvedimento e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro degli indagati e degli arresti domiciliari per il quinto che, durante le prime fasi delle indagini, ha collaborato all'identificazione del branco che avrebbe partecipato alle violenze. Sempre oggi saranno sentiti anche i tre minorenni tra cui uno che ha compiuto da poco 18 anni.