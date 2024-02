Maxi incidente in A12: un morto e diversi feriti, tre gravi

Un maxi incidente stradale si è verificato stamattina in A12, tra i caselli di Rapallo e Chiavari. A scontrarsi sono stati un tir e alcune auto. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe una persona morta e alcuni feriti, tra cui tre gravi. Dopo il tamponamento, dalle 7 la A12 tra Rapallo e Chiavari è chiusa. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118, sei ambulanze, polizia stradale, vigili del fuoco ed elicottero.

Gli incidenti di ieri

Ieri la nebbia ha causato altri incidenti sulle autostrade del Nord Italia, con tamponamenti a raffica e tre morti. Sull'A21, nel Bresciano, si sono contati 11 distinti incidenti nel tratto tra Manerbio e Pontevico: morti marito e moglie, un ferito grave, una quarantina le persone che hanno avuto bisogno del 118. Sull'A22, tra Reggiolo e Carpi, in Emilia, poco prima delle 8 uno pneumatico esploso e un impatto tra due camion - uno che trasportava animali - ha dato inizio a una catena di scontri e il blocco della circolazione nelle due direzioni: 25 i feriti, di cui due gravi, cento veicoli coinvolti, 34 dei quali con danni rilevanti. Poco dopo un altro incidente anche in A1, tra Reggio Emilia e Modena, ad aumentare i disagi. Poco prima delle 13, in un altro scontro tra due tir sempre sull'A22, nel Modenese, quando oramai la nebbia si era diradata, è morto un camionista di 43 anni, di origine albanese e residente a Cuneo.