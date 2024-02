Giornalismo in lutto, è morta Carlotta Dessì

Inviata per i programmi del gruppo Mediaset, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro", Carlotta si è spenta a 35 anni. Ha lavorato in passato anche nella redazione di Sky TG24, facendosi amare per il suo carattere e la sua professionalità. Alla sua famiglia l'abbraccio della nostra redazione

Lutto nel mondo del giornalismo. È morta a 35 anni Carlotta Dessì, giornalista e inviata per i programmi del gruppo Mediaset, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro". Carlotta ha lavorato in passato anche nella redazione di Sky TG24, facendosi amare e apprezzare per la sua professionalità e per il suo carattere. Tutta la redazione di Sky TG24 si stringe alla sua famiglia e ai suoi affetti. Ciao Carlotta.