Varese, professoressa accoltellata da studente: lui l'aveva pedinata

Sarebbe stata un'azione premeditata l'aggressione dello studente (poi arrestato per tentato omicidio), alla professoressa Sara Campiglio di 57 anni. La donna è stata accoltellata all’ingresso dell’istituto professionale Enaip di Varese , alle 8 di lunedì 5 febbraio mattina, dopo che il 17enne aveva atteso il suo passaggo e l'aveva pedinata. Inoltre, come riporta il Corriere della Sera c'è un punto centrale dell'inchiesta: capire se l'aggressore - che risulterebbe soffrire di depressione e disturbi bipolari - abbia deciso d’agire da solo oppure sia stato innescato da coetanei. ( IL CASO DEL PRESIDE AGGREDITO A TARANTO )

Le indagini

Nessun dubbio, però, sul vero obiettivo dell’assalto, la professoressa appunto. Che al risveglio nella camera d’ospedale ha subito domandato come stesse il ragazzo. I colpi sono stati tre a conferma della volontà di far male forse fino a ucciderla, ma resta vero che prima della quarta coltellata il 17enne si è fermato. E altrettanto vero che ha soltanto abbozzato una fuga terminandola, anche per l’immediato arrivo delle volanti della polizia, nel cortile dell’istituto. E adesso gli inquirenti vogliono capire se il coltello fosse in dotazione al ragazzo oppure gli sia stata procurata dai compagni. Che siano loro i mandanti dell'agguato o che sia stato soltanto una sfida folle appresa su internet, una scommessa, saranno gli investigatori ad accertarlo.