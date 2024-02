Chiara Ferragni, anche Pigna interrompe collaborazione

La società di Alzano Lombardo ha deciso di bloccare i rapporti commerciali che aveva con le aziende collegate all’influencer cremonese "nel rispetto del proprio codice aziendale, che esclude la collaborazione con soggetti sanzionati dalle autorità competenti". Come ha specificato Pigna, la relazione era meramente commerciale e riguardava "la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l’ufficio"