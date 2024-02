Covid, multe ai No Vax: pagamento rinviato al 31 dicembre 2024

Multe ai no Vax rinviate fino al 31 dicembre 2024. Per circa 1,7 milioni di italiani che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale per il Covid in vigore da gennaio 2022 a metà giugno dello stesso anno è in arrivo - come riporta Il Sole 24 Ore - la terza sospensione. I termini scatteranno dal 1 gennaio 2025. (CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO)