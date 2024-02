Covid, in Italia domina la variante JN-1: prevalenza al 77%

In Italia la variante JN.1 di SarS-Cov-2 continua a essere quella predominante, raggiungendo una prevalenza pari al 77%. Tutto questo in base ai dati dell'indagine condotta sui campioni notificati dal 15 al 21 gennaio rispetto al 38.1% della precedente flash survey condotta dall’11 al 17 dicembre. Lo ha reso noto l'Istituto superiore di sanità (Iss), sottolineando che la diffusione di questa variante d’interesse - discendente di BA.2.86 - è in aumento a livello globale, rappresentando attualmente la variante dominante. In base alle evidenze attualmente disponibili, JN.1 non sembra porre rischi addizionali per la salute pubblica rispetto agli altri lignaggi co-circolanti". (CORONAVIRUS: TUTTE LE NOTIZIE - I 10 VIRUS SORVEGLIATI SPECIALI)