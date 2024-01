Covid, nasce la pillola simnotrelvir per la guarigione rapida

Nasce la pillola simnotrelvir per una guarigione lampo dal Covid. Si tratta del simnotrelvir ed è una nuova pillola anti Covid che ha dimostrato di accelerare di circa 1,5 giorni il recupero dalla malattia nei casi lievi-moderati, secondo quanto certifica uno studio pubblicato sul "New England Journal of Medicine". Il farmaco accorcia la durata dei sintomi ed è venduto in Cina, dove ha l'autorizzazione per l'uso di emergenza da inizio 2023, a un prezzo più basso rispetto al suo principale competitor. Questa pillola fa effetto quasi immediatamente dopo l'assunzione, alleviando febbre, tosse e naso che cola, si legge anche su 'Nature' online. Ed è "chiaramente un farmaco potente. Il risultato è chiaramente positivo. Ed è il benvenuto", ha detto Saye Khoo, farmacologo esperto in malattie infettive dell'Università di Liverpool, Regno Unito. (COVID IN ITALIA E NEL MONDO)