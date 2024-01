Covid, Fiaso: “Crollo dei ricoveri, -37% nell'ultima settimana”

Nell’ultima settimana i ricoveri causa Covid sono calati del 37%, il calo maggiore delle ultime cinque settimane: a confermarlo l’ultima rilevazione della Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere). Un altro dato importante è relativo al -44% dei ricoveri per Covid, ovvero coloro che sono in ospedale per altre cause ma sono risultati positivi al coronavirus. In calo del 23% anche i pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive, con un 40% in meno dei pazienti in rianimazione. Si tratta in termini assoluti di poche unità per ospedale e qui il profilo è quello di pazienti con età media di 63 anni e altre patologie, mentre non risultano esserci bambini in terapia intensiva e i pochi ricoveri continuano a concentrarsi nella fascia di età tra 0-4 anni. (COVID - LE ULTIME)