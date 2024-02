Generazione ansia, Pellai: "I genitori siano meno ansiosi"

Economia

Previsti 5 milioni in più, 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. La misura si rivolge a persone in condizione di ansia, stress, depressione ed era stata inizialmente ideata per sostenere gli impatti psicologici della pandemia. Per beneficiarne è necessario essere residenti in Italia e avere un Isee inferiore a 50mila euro