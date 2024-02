Omicidio Sarah Scazzi, Michele Misseri libero dall'11 febbraio

"Cercherà di tornare a una vita normale, una cosa complicata dopo sette anni di carcere", dichiara il suo avvocato. Due anni di pena ridotta per buona condotta. L'uomo era stato arrestato per soppressione di cadavere e diffamazione nel delitto avvenuto il 26 agosto del 2010

Dopo sette anni di carcere Michele Misseri torna libero. L'agricoltore di Avetrana lascerà Borgo San Nicola il prossimo 11 febbraio. Lo zio della 15enne Sarah Scazzi, uccisa nell'agosto 2010, torna a vivere ad Avetrana nella casa del delitto. Per l’omicidio la figlia Sabrina e la moglie Cosima scontano l’ergastolo mentre l’uomo era stato condannato per soppressione di cadavere e diffamazione.

"Cercherà di tornare a una vita normale, è sereno e tranquillo" dice il suo avvocato. L'uomo non ha più rapporti con la moglie Cosima e la figlia Sabrina, entrambe all'ergastolo. La conferma della scarcerazione imminente di Michele Misseri arriva dal suo legale Luca La Tanza che lo descrive "sereno e tranquillo". Poi l’avvocato aggiunge: “Michele vuole godersi almeno un paio di giorni in completa serenità non appena sarà scarcerato. E vorrebbe evitare interviste e comparse. Poi, sicuramente, tornerà a parlare". Tornerà a vivere nella casa del delitto. "Andrà a vedere lo stato dei suoi terreni e so che ci sono persone disposte a fargli fare qualche lavoretto nei campi".

Un detenuto modello

Michele Misseri si trova nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, dove è considerato un detenuto modello. Ha conseguito la licenza media durante il suo periodo di detenzione, ha frequentato dei corsi di pittura e falegnameria e ha svolto alcuni piccoli lavoretti di giardinaggio. È dal 2010, anno del delitto, che afferma di essere colpevole anche dell'omicidio di Sarah Scazzi. A Misseri 585 giorni sono stati decurtati per via della buona condotta e altri 140 per effetto della norma che prevede uno sconto di pena per aver trascorso la detenzione in uno spazio privo dei requisiti minimi.