Ragusa, bimba ustionata dall'acqua del termosifone in una scuola

L'alunna ha ferite alle gambe, alle cosce e ai glutei. Per tenere sotto controllo le ustioni è stata ricoverata in terapia intensiva, ma i medici assicurano che non è in pericolo di vita

Dopo i primi soccorsi all’ospedale Guzzardi di Vittoria la bambina è stata trasferita al Centro grandi ustioni dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, diretto dal dottor Rosario Ranno. Si trova ricoverata in terapia intensiva, ma per i medici non è in pericolo di vita. Sulle cause dell'incidente a scuola indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Ragusa.