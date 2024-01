Chi è la 94enne che ha parlato con un carabiniere al corteo pro-Gaza

La "comunista originaria di Genova", come ama definirsi, era in prima fila al corteo di Milano in sostegno al popolo palestinese. Da un suo dialogo con i militari è nata la risposta polemica del maresciallo capo contro il presidente della Repubblica. Ex consigliera comunale di Rifondazione, il suo impegno civico è nato tra le case popolari del quartiere Molise-Calvairate-Ponti

Sabato 27 gennaio, nel Giorno della Memoria, Franca Caffa era in via Padova a Milano in testa al corteo in sostegno al popolo palestinese, che nella Striscia di Gaza si trova sotto i bombardamenti israeliani. L'attivista 94enne era in prima fila vicino ai carabinieri in tenuta antisommossa, e proprio una sua domanda ai militari ha portato un maresciallo capo a pronunciare alcune parole contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ("Non l'ho votato, io non lo riconosco"), ora al centro del dibattito pubblico. Ma chi è Franca Caffa?

Caffa ha mosso i suoi primi passi da attivista al Molise-Calvairate-Ponti, il quartiere milanese delle case popolari. Nel 1979, la donna ha fondato il Comitato Inquilini, con l'obbiettivo di tutelare gli abitanti di questa zona e di promuovere le risorse presenti nel quartiere, favorendo percorsi di autonomia e, per gli stranieri, di integrazione. Poi il Comitato è diventato un collettivo solidale autonomo, che negli anni ha organizzato corsi di italiano e informatica facendo anche da doposcuola per i bambini. Non solo: fornisce assistenza legale a chi non può permettersi un avvocato.

L'ingresso in Consiglio comunale

In seguito, Caffa si è candidata con Rifondazione comunista ed è entrata in Consiglio comunale di Milano, divenendo - come scrive Fanpage - un volto storico della Sinistra meneghina, sempre alla ricerca di un modello di cittadinanza attiva e di impegno per la centralità dei quartieri popolari. Alle elezioni comunali del 2021, all'età di 91 anni, la "comunista originaria di Genova" - come lei stessi ama definirsi - si è nuovamente candidata, stavolta con la lista Milano in Comune - Sinistra Costituzione, senza però riuscire a superare la soglia di sbarramento.

"Carattere rivoluzionario e controcorrente"

Nel 2023, Caffa ha ricevuto l'attestato di civica benemerenza. Come si legge dalla motivazione, "chi l'ha conosciuta, anche solo per un momento, è rimasto folgorato per sempre dalla sua forza, dal carattere rivoluzionario, critico, controcorrente, a volte spigoloso, ma anche dalla dedizione e passione, dal coraggio e dall'impegno politico che mette a disposizione delle persone nel quartiere di edilizia pubblica Molise-Calvairate-Ponti a partire dai più fragili".