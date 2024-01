Cade in Appennino modenese, muore campionessa italiana di rally

Giulia Maroni, 38 anni, è morta dopo essere precipitata in un canalone durante un'escursione con il compagno. Recuperata dai tecnici del soccorso alpino della stazione del Monte Cimone, la campionessa italiana di rally è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è deceduta

Tragedia sull’Appennino modenese. Giulia Maroni, campionessa italiana di rally, è morta dopo essere scivolata in un canalone durante un’escursione insieme al compagno. La 38enne, vincitrice nel 2021 del Cross-Country Rally, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per circa 50 metri e sbattendo contro le rocce. A dare l'allarme e chiamare i soccorsi è stato il compagno. Giulia è stata recuperata dai tecnici del Soccorso alpino della stazione del Monte Cimone e dall'elicottero dell'EliPavullo. Con un intervento piuttosto complesso, la 38enne è stata recuperata e trasferita, in elisoccorso, all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è deceduta.

L’incidente

"La settimana si apre, purtroppo, con una pessima notizia: un incidente in montagna ha portato via Giulia Maroni", scrive su Facebook '4x4 Magazine'. "Appassionata sportiva e fuoristradista, conosciutissima nel mondo dell'off road, giornalista e fotografa, aveva collaborato anche con la nostra rivista. Rip Giulia", si legge nel post. Originaria di Faenza, Giulia Maroni era appassionata di quattro ruote, rally ed escursioni fuori strada. Aveva partecipato alla Dakar nel 2023, interrompendo però la corsa alla dodicesima tappa per problemi tecnici. "È stata un'avventura eccezionale", aveva commentato sui social lo scorso gennaio. "Anche quando sperduta tra le dune di notte ti rendi conto di essere solo un misero puntino in mezzo ad un mare di sabbia immenso, pieno di insidie ma meraviglioso e affascinante da togliere il fiato. E proprio lì sotto un cielo stellato incredibile ho trovato le risposte che cercavo...avevo paura di non essere all'altezza? Si eccome... eppure da qualche parte tutta la forza che serviva c'era...", si legge nel post.